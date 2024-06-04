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ルースイソンブラ　ピステ　M 美品　サッカー　フットサル
商品番号 Y19194903888
商品名

ルースイソンブラ　ピステ　M 美品　サッカー　フットサル
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルースイソンブラのピステですサイズM素人採寸　着丈　73身幅532、3回しか着ていないため美品です！めちゃくちゃカッコいいのでよろしくお願いします^_^！
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