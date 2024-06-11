★GOTOH／SG381 MG-T／07-B-L6◆国産高品質ゴトー新型ロック

仕様◆モデル名：SG381◆特殊マグナムロック『MG-Trad』機能搭載モデル◆カラー：BK／ブラック◆ボタンタイプ：07◆ペグ配列：L6(左側６連、右利き用)◆重量：全てのパーツを含め約230g様々な高級ギターに標準搭載されているロトマチック・タイプペグ『SG381』チューニングの安定度では他の追随を許しません。カラーやマグナムロック機能の有無はありますが、とりあえずこのモデルを選んでおけば間違いないといえるだけの性能がありネジ穴の位置にさえ気をつければ、交換も簡単！ギター改造初心者の方にもオススメです！正確な音感を養う為にも、良いライブをする為にもチューニング精度は必要です。★このペグにはGOTOHの特殊マグナムロック機能『MagnumLock-Trad』機能が搭載されています。マグナムロック機能とは、弦を軸に巻き付けずにセッティングするため、チューニングが狂いにくくなり、弦の交換も非常に簡単になる機能です新型のロック機能はペグ背面の円盤を回す事でロックが出来る物で、指でロックのON/OFFが出来るため、より正確なロックが期待出来ます。弾かれた弦が一番最初にその振動を伝えるのはペグとナットとブリッジです。ここで手を抜いてしまうと、いくら良い木材のボディやネックでも意味がありません。ネジ穴の間隔などはGOTOHのオフィシャルをご覧頂ければと思います。アクセサリー・パーツ...ペグ



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