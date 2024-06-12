阪神タイガース　スニーカー

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商品詳細
阪神タイガースのスニーカーですサイズはLサイズですセンチでの表記はありませんが、27センチ〜27.5センチぐらいです。数回着用しました。目立った傷や汚れはなく美品ですが中古品ということをご理解の上ご購入お願いします野球チーム···阪神タイガース
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