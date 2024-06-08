ヨネックス ラケットバッグ6 テニスラケット6本用 限定品 ホワイト×ゴールド

《全商品送料無料♪》☆即購入OK！コメントなしOKです！☆早朝・深夜のご購入OKです！☆自宅保管・簡易包装での発送に ご理解いただきご購入ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)☆商品の状態は実物写真をご確認ください。 ☆少しでもお安く出品出来るように送料の都合上 箱から出して発送する場合がございます。購入しましたが、一度も使用していません。商品情報品名ラケットバッグ６BAG02RLTDトップ選手に選ばれる「PROseries」から上質なラケットバッグメーカーヨネックス生産国ベトナム素材合成皮革(PU)仕様正面ポケット、右サイドポケット、背面ポケット、背面部屋3部屋構造機能EasyPortShape、スイッチEPS、回転バックル、ケアツールポケット、RCファスナー、シューズポケット、チェストベルトサイズ78×28×33（cm）カラーホワイト/ゴールド備考モニターの色の違いにより、実際の商品と色味が異なる場合がございます。ラケットバック YONEXテニスラケット6本用 限定品ホワイト×ゴールド BAG02RLTD532YONEX



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