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【ミラノで購入】インテル　ユニフォーム　ミリート
商品番号 C40729457116
商品名

【ミラノで購入】インテル　ユニフォーム　ミリート
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インテルミリートのユニフォームです。ミラノインテルショップで買いました！フットサルのときに着用していましたので使用感ありますがまだまだ着られます。表は綺麗ですが裏面のナンバーの部分に皺があります。他、汚れは写真をご確認ください。配送はらくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で行います。匿名配送を重視していますので商品によって配送方法が変わることがあります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/stair958200.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei750071.html
http://narcologia.ru/goods/assessor325203.html

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