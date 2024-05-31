【ミラノで購入】インテル　ユニフォーム　ミリート

インテルミリートのユニフォームです。ミラノインテルショップで買いました！フットサルのときに着用していましたので使用感ありますがまだまだ着られます。表は綺麗ですが裏面のナンバーの部分に皺があります。他、汚れは写真をご確認ください。配送はらくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便で行います。匿名配送を重視していますので商品によって配送方法が変わることがあります。ご了承ください。



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