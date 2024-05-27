数量限定大谷翔平１６　WBC2023 ロックグラス

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商品詳細
グラス/カップ/酒器···ロックグラスミズノ公式にて購入致しました。写真撮る為、一度開封しました数量限定商品ですので今は入手困難だと思われます♦︎発送方法届いた状態での発送させて頂きます#大谷翔平#WBC2023
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