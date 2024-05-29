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シンギングボウル グルパボウル 18cm G音
商品番号 V34470001876
商品名

シンギングボウル グルパボウル 18cm G音
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値引き中！¥28,000→¥26,000→¥24,000「グルパボウル」は、チベットのラマ僧が、托鉢に用いたもので、シンギングボウルのルーツと言われています。深めの形で厚底、安定感があり、独特の音の響きを奏でます。手打ち・手磨き・手彫りのオールハンドメイドのボウルです。サイズ直径約18cm高さ約9.5cm重さ875gサウンド：G音208Hz〜※マレット・スティック・リング付属△▼△▼△▼△▼△▼△▼△いい音お安く#美音堂△▼△▼△▼△▼△▼△▼△#シンギングボウル#グルパボウル#サウンドヒーリング#倍音セラピー#音浴#ルーツ
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