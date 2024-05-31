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【ヨネックス】テニスシューズ パワークッション フュージョンレブ4 ウィメンAC
商品番号 W44617834093
商品名

【ヨネックス】テニスシューズ パワークッション フュージョンレブ4 ウィメンAC
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊サイズ24㎝＊カラーネイビー/サックス(096)＊対応コートオールコート＊箱なし(別の箱に入れて発送します)＊定価¥16940(税込)数回使用後、オムニ用シューズに変更した為の出品です。靴底も見て頂ければ分かりますが(写真6)目立つ汚れや傷も無くとても綺麗な状態です。中古品にご理解頂ける方、よろしくお願い致します。#ヨネックス#YONEX#テニスシューズ#テニスシューズレディース#オムニクレー#フュージョンレブ
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