大谷翔平2022投打ダブル規定到達記念

2021年に日本人MLB選手として、20年ぶりの快挙となるMVP受賞が記憶に新しい大谷翔平選手が、2022年10月5日（日本時間6日）にメジャー史上初となる“ダブル規定”に到達しました！ 大谷選手の活躍シーンとブロンズコインをウッドフレームに収めた「シングルコインフォトミント」⭐︎メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られます。⭐︎シリアルNo.入り（5,000個限定）⭐︎シリアル195MADEINTHEUSATHEHIGHLANDMINT社製サイズ：約33×40.6cm素材：ウッドフレーム＋紙／コイン約φ3.9cmブロンズコイン大谷翔平二刀流村神様WBCワールドベースボールクラシック三冠王村上宗隆イチローダルビッシュジャイアンツタイガースメジャーリーグ限定品完売品野球チーム···大リーグ・MLB



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