ナイキ NIKE レディース テニスシューズ ナイキコート エア ズーム ゼロ

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商品詳細
一度使用しましたが、サイズが合わない為、出品致します。サイズ···23〜23.5cmオールコート用改良されたアウトソールと革新的なフルレングスのZoomAirユニットで抜群の反発力とコートの感触を提供。一体型のアッパーと、好みに合わせて選べるシューレースにより、素足のような快適性とフィット感を実現。あくまでもユーズド商品のため、ご理解のいただける方のみご検討ください。返品、クレーム等は受け付けておりませんので、ご了承ください。箱はありません。
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