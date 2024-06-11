NiziU リマ 直接サイン入りクリアカード ファンクラブ早期入会特典

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商品詳細
サイン、付箋、ポーチ、キーホルダーは全て未使用となりますが、箱に少し汚れがあったり、差し込むとこに少しヒビが入っているので神経質の方はご注意ください。グッズは開けていないので一切汚れや傷はありません。気になるようでしたらお写真追加致しますのでお気軽にお声掛けください。人気グループ···NiziUグッズ種類···サイン#NiziU#リマ#サイン#サイン入りクリアカード
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