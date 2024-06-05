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商品詳細
非売品 限定 コレクターズアイテム 大谷翔平選手 クリアトートバッグ 2023年4月9日 アナハイム・エンゼルススタジアム球場配布MLBロサンゼルスエンゼルス ビニール ショルダーバッグ2023年4月9日、菊池雄星投手から3号2ランホームランを打ったアナハイム・エンゼルススタジアムでのトロント・ブルージェイズ戦にて入場先着25,000人に配布された2023年大谷翔平選手のクリアトートバッグ縦x横x厚み :約320mmx約320mmx約165mm エンゼルスビニールバックセット
http://narcologia.ru/goods/recommended130190.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric621445.html
http://narcologia.ru/goods/septet936119.html
エンゼルス大谷翔平クリアトートバッグ、ビニールバック
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