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コンサドーレ札幌　ユニフォーム　Ｍ
商品番号 Q48871145399
商品名

コンサドーレ札幌　ユニフォーム　Ｍ
ブランド名 カッパ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２０１６年のコンサドーレ札幌のユニフォームです。サイズはＭです。気に入って購入したのですが、使用する機会がないので、使用していただける方にお譲りします。１度だけ、札幌ドームで応援するときに着用しました。着丈　約７３cm身幅　約５２cm傷や汚れなど、見落としがあるかもしれません。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。小さく畳んでの発送になりますので、ご理解ください。
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