コンサドーレ札幌　ユニフォーム　Ｍ

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商品詳細
２０１６年のコンサドーレ札幌のユニフォームです。サイズはＭです。気に入って購入したのですが、使用する機会がないので、使用していただける方にお譲りします。１度だけ、札幌ドームで応援するときに着用しました。着丈 約７３cm身幅 約５２cm傷や汚れなど、見落としがあるかもしれません。中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。小さく畳んでの発送になりますので、ご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome925643.html
http://narcologia.ru/goods/protein315134.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome108843.html
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