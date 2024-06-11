上村淳之リトグラフ版画！55/200。サイン有り！



上村淳之リトグラフ、牛 - 版画 上村淳之リトグラフ、牛 - 版画



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ご覧いただきありがとうございます。今回は日本画の上村淳之のリトグラフ版画になります。55/200、落款サインも入ってます。サイズ約62☓77センチ（額縁サイズ含まれず）ただ、額縁の損傷が酷いので、今回は額縁は付属しません。絵本体にはキズ、ヨゴレはないと思います。(キズに見えるのはアクリル版のキズが照明の影となり絵に映り込んだものですのでご心配いりません。）発送は、額縁から絵を取り出しロールして、紙管に入れての発送とさせて頂きます。額縁は、御自分でご用意願います。ご検討宜しくお願い致します。