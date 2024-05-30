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パリサンジェルマン　ユニフォーム　ジョーダン
商品番号 X21231787213
商品名

パリサンジェルマン　ユニフォーム　ジョーダン
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···オレンジチーム名/国外···パリ・サンジェルマンFCリーグ···リーグ・アン種類···レプリカユニフォームサイズ···Mユニフォーム福袋に入っていたものです。1.2度の着用のみで目立った汚れ等ないかと思います。ただ、素人保管の中古品であることご理解ください。最高にかっこいいデザインで色もかなり映えますのでおすすめです。価格は参考程度で考えてますので、お値下げ等お気軽にコメントにてお声掛けください！
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