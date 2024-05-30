PUMA ベンチコート　140　裏ボア

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商品詳細
PUMAベンチコート サイズ140ですサイズアウトのため出品です。黒×濃グレーのストライプに濃いピンクのヒョウのプリントです。ピンクのヒョウのプリントにハゲがあります。前側ファスナーとスナップボタンでの着脱です。内ボアで暖かいですフードの内側にもボアがついています。ボアは濃い紺色です。フードはチャックで取り外しができます。フードに反射材がついています。身丈90cmUSEDにご理解のある方よろしくお願いいたします。カラー···ピンク種類···防寒ウェア
http://narcologia.ru/goods/smear809304.html
http://narcologia.ru/goods/capitation108508.html
http://narcologia.ru/goods/browse892991.html
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