ユベントス 18-19ユニフォーム No.7 ロナウド

ユベントス18-19ホーム半袖ユニフォームNo.7ロナウドネットショップで購入した正規品ですコンディションなどは写真でご確認ください。※写真6枚目→ネームに一部禿げ(穴)があります。他目立った大きな汚れなどはありませんが、あくまで中古品、素人保管ですので、ご理解頂ける方のみご購入ください。※値下げ交渉は受け付けておりません。※購入前のコメントは削除させて頂く場合があります。プロフィールの確認をお願いします。丈···半袖サイズ···Lリーグ···セリエA



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