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商品詳細
カル・リプケン・ジュニア 直筆サインボール MLBスーパースター 2001年オールスター公式球￼特に大きな傷や汚れはありませんが、古い商品ですので、それなりの経年変化はございます。発送は、佐川急便を考えております。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome269443.html
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