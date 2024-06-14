ヤナセバット （新品）オリックス福田周平選手モデル

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商品詳細
競技の種類···硬式素材···木メイプルバランス・特徴···ミドルバランス900ｇ84cmヤナセバット新品です！そしてオリックス・バファローズ福田周平選手モデルです！特徴としてはタイカップ型で凄く握りやすいです！先端がくり抜きなのでよりバットは振り向きやすいです！！使わなくなったので元値より安くしました！検討の方よろしくお願いいたします！
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http://narcologia.ru/goods/monophonic891312.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis759344.html
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