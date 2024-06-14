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ヤナセバット （新品）オリックス福田周平選手モデル
商品番号 J32314732463
商品名

ヤナセバット （新品）オリックス福田周平選手モデル
ブランド名 ヤナセバット
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

競技の種類···硬式素材···木メイプルバランス・特徴···ミドルバランス900ｇ84cmヤナセバット新品です！そしてオリックス・バファローズ福田周平選手モデルです！特徴としてはタイカップ型で凄く握りやすいです！先端がくり抜きなのでよりバットは振り向きやすいです！！使わなくなったので元値より安くしました！検討の方よろしくお願いいたします！
http://narcologia.ru/goods/choice404185.html
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