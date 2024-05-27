長嶋茂雄さん　サイン色紙

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商品詳細
熱狂的な義父が20年前に購入した物を譲り受けた品です。我が家の家宝になっておりましたが、ファンの方には希少価値あるお品なので出品します。喜んで頂けたら、嬉しく思います。素人保管ではありますが、綺麗な方だと思いますしかし、近くで見たら保管シワがあります。黄ばみシミは、ありません。袋から出した状態が3枚目になります。目視の確認でも、気になりません。遠くからみても解りませんが、気になる方のご購入はご遠慮下さい。購入後の、返品やクレーム等はお断り致します。商品説明を御理解頂きご購入お願い致します。ご不明な点は、コメントにてお待ちしております。宜しくお願い致します。
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