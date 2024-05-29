⭐退団決定⭐鳥谷敬 ボブルヘッド 未使用品 阪神タイガース

鳥谷敬ボブルヘッドフィギュア1個限定品阪神タイガース1番未使用品 写真撮影のみ開封です。価格交渉はご遠慮ください。箱に多少の傷みあります。ボブルヘッド特有の手塗りムラはあります。ご了承ください。鳥谷の阪神退団が決定しました。タイガースでのユニフォーム姿は今年で最後になります。貴重品になると思います。コレクションにいかがでしょうか。ダンボールに入れ、メルカリ便にて送付させていただきます。キズ、汚れに神経質な方はご遠慮ください。#イチロー山田哲人青木宣親大谷翔平坂本勇人早稲田大学フィギィア人形甲子園ユニホーム野球WBCワールドベースボールクラシックバブルヘッド阿部慎之助バース掛布岡田オリンピック侍ジャパン金メダル千葉ロッテマーリンズ



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