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美品　ボルトレイジ8V
商品番号 B98675112821
商品名

美品　ボルトレイジ8V
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 8,085 円
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商品詳細

ヨネックス　ボルトレイジ　8vラケットエッジガード付けていたので目立つ傷もなく美品です！グリップサイズ→UL1元グリ有りガット→ソニックブロー26ポンド（8月5日に張り替え後数回使用付属品→ラケットケース即購入◎
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