松井秀喜ニューヨークヤンキース直筆サイン入りユニフォーム

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ご覧頂きありがとうございます必ずプロフ内容をご確認の上ご購入ください◾️詳細◾️こちらの品物は、松井秀喜ニューヨークヤンキースホームジャージヤンキース100周年記念パッチ付き直筆サイン入りユニフォームになります。アメリカ最大手メモラビリアショップUPPERD・E・C・K（アッパーデック）社より155着限定商品になります。アッパーデック社からの証明書付属します。箱はスレ凹み等あり、購入後一度も開封していませんが、到着時よりユニフォームも数箇所少しシミがあります。また、シリアルナンバーは個人情報の為隠してあります。◾️サイズ◾️52◾️値段交渉マナーある範囲で受付可能です◾️品物は本物のサインになりますのでご安心くださいまた、自宅保管になりますので、神経質な方のお取り引きはご遠慮下さい。購入当初から、シミ等あり◾️過剰梱包は行っておりません。ご理解頂けない方はご遠慮ください。#松井秀喜直筆サイン#ニューヨークヤンキース#松井秀喜サイン#野球ユニフォーム#ユニフォーム#アッパーデック#サイン#