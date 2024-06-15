超豪華ＨＥＸＵＳ、NIKE等女性用ゴルフセット+NIKEキャデバッグ+オマケ

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性別···レディース種類···その他利き手···右ゴルフセット···14本以上（キャディバック付）超豪華ＨＥＸＵＳ、NIKE等女性用ゴルフセット+NIKEキャデバッグ+オマケ①ドライバー 1Ｗ HEXUSALM/NEOHBM.IIIシャフト：オリジナルカーボンシャフト フレックス：Ｒ2②フェアウエーウッド3本 HEXUSALM/NEOHBM.III 5Ｗ、7Ｗ、9Ｗ、11Ｗシャフト：オリジナルカーボンシャフト フレックス：Ｒ2③フェアウエーウッド1本 HEXUSALM/NEOPOWERHUMPBACK11Ｗ シャフト：オリジナルカーボンシャフト フレックス：Ｒ1④アイアン8本 NIKE SUMO 稀少品！番手：5I～9I、P、A、Sシャフト：オリジナルカーボンシャフト フレックス：W ⑤パター HawaiianOPENHOP-503記念パター稀少品！！ 33インチ⑥NIKE キャディバック 6分割、フードカバー付属、ショルダー付属、ネームタグ付属付属品：写真のウッドヘッドカバーオマケ：配送用ビニールカバー、ゴルフボール、ティーなどの小物ゴルフクラブの状態：ウッドは擦り傷、汚れ等ありますが、使用に問題になる所はありません。アイアンは多少使用感ありますが、全体的にはまあまあ綺麗な方だと思います。キャデバッグはフードカバーのNIKEのマークの所合皮剥げ少しあります。その他、まあまあ綺麗な方だと思います。中々出回らないセットなので是非、写真参考の上、ご購入の検討お願いいたします。