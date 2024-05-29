高浜虚子 掛け軸 拓本 版画 更級や姨捨山の月ぞこれ　悠久 歴史 掛軸 です。

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掛け軸拓本13高浜虚子更級や姨捨山の月ぞこれ 悠久歴史掛軸です。作者：高浜虚子句碑：更級や姨捨山の月ぞこれ（更級（地名）の皆さんこんばんは。（美しい月を眺めて）これが昔から詩歌に謳われたあの有名な姥捨山の月なんですね。）場所：長野県千曲市拓本サイズ（本紙）：317×1337ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 正岡子規 子規 ホトトギス 高浜虚子 高浜年尾#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#拓本#俳句#俳人#高浜年尾#高浜_年尾#年尾#高浜虚子#高浜_虚子#虚子#正岡子規#正岡_子規#子規#ホトトギス#更級や_姨捨山の_月ぞこれ#千曲市#原拓本#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#水墨画#水墨#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...俳句主な画材...墨