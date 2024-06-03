キャロウェイ　Xフォージド　2013 純正シャフト SR

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商品詳細
種類···アイアン利き手···右対象···メンズシャフト:純正シャフトSR目立つサビなしグリップ:ゴルフプライドツアーベルベット バックラインあり(新品に交換後2ヶ月)キャロウェイ アイアンセット アイアン テーラーメイド タイトリスト値下げ交渉可能
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