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フランス　アンティーク　刺繍　サンプラー　額装　四季　ビンテージ　ヴィンテージ
商品番号 X42579497461
商品名

フランス　アンティーク　刺繍　サンプラー　額装　四季　ビンテージ　ヴィンテージ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 23,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランス　アンティーク　刺繍　サンプラー　額装　四季　ビンテージ　ヴィンテージ　フレンチカントリー　シャビーシック　インテリア　壁掛け　壁飾り　豪華　蚤の市　ブロカント　蝶々　苺　ストロベリー　ブルーベリー　どんぐり　菫　ビオレ　イニシャル　クローバーフランスのブロカントにて購入しました。四季折々の植物、お花や木の実が刺繍されています。かなりレベルの高い仕上がりだと思います。額には小ダメージがありますが、概ね美品です。45cm×38.2cm69800円→69000円→68888円→66666円にお値下げしました。コメントなし即購入OK◎です♪お値下げ交渉不可✖️です。お取り置きはしません✖️。複数商品をおまとめの場合は、送料分をお安くします♪◎ペット・喫煙者はおりません。梱包にはリサイクル資材使用します。家庭保管品です。ご不明点は必ずご購入前にご質問ご確認下さい。人間ですから、見落としやミスもある場合があります。連絡や相談もなしにいきなりキレてくる人はブロックいたします。出張などで長期留守する場合があります。注意事項など有る場合もありますので、必ず自己紹介をご覧頂き、全て同意の上でご購入願います。仕事の合間に出品しております。【厳守】受け取り後、受け取り連絡も速やかに行える方。ルーズで自分勝手で迷惑な方お断りします。予定がある場合には予めご連絡下さい。どうぞ宜しくお願いします。種類···刺繍・ステッチ
http://narcologia.ru/goods/composite304654.html
http://narcologia.ru/goods/moisture377969.html
http://narcologia.ru/goods/browse854791.html
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