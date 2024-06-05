レザークラフト　二つ折り財布　牛革　ハンドメイド

色使いにこだわった、世界で一つはハンドメイド財布です。サイズ：[W]100ミリ[H]90ミリ[D]30ミリ色：ブラウン牛革：MAYA、MARGOTカードは5枚入ります。小銭、お札が入ります。牛革により長くお使いいただくことでエイジングをお楽しみいただけます。オールハンドメイドにより良い意味でも悪い意味でも手作り感がありますのでご理解の程、宜しくお願いします。小銭入れコインケース財布レザークラフト手縫い手作りハンドメイドメンズレディース革 ヌメ革形···二つ折りカラー···ブラウンカラー···ブラウン形···二つ折り



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