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レザークラフト　二つ折り財布　牛革　ハンドメイド
商品番号 V94339662317
商品名

レザークラフト　二つ折り財布　牛革　ハンドメイド
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色使いにこだわった、世界で一つはハンドメイド財布です。サイズ：[W]100ミリ[H]90ミリ[D]30ミリ色：ブラウン牛革：MAYA、MARGOTカードは5枚入ります。小銭、お札が入ります。牛革により長くお使いいただくことでエイジングをお楽しみいただけます。オールハンドメイドにより良い意味でも悪い意味でも手作り感がありますのでご理解の程、宜しくお願いします。小銭入れコインケース財布レザークラフト手縫い手作りハンドメイドメンズレディース革　ヌメ革形···二つ折りカラー···ブラウンカラー···ブラウン形···二つ折り
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