1人掛けソファ　総本革

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カラー···ブラウン主な張り地···天然皮革（本革）テイスト···アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシック何年か前に銀座のアバク◯というブランドの店舗に置いていたソファになります。座り心地は抜群に良いです⭕️配送料が高くなってしまう為東京、埼玉、神奈川、千葉の方へ直接のお取引希望です。その場での受け取り拒否はご容赦下さい。高さ 80㎝奥行き 82㎝幅 85㎝肘掛けまでの高さ61㎝座面までの高さ約48㎝