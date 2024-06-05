【引取限定】シモンズビューティーレスト　シングルマットレス　ベッドフレームセット

お取り引き場所は、神奈川県川崎市多摩区登戸です。注意点 引き出しの一つの開閉が滑り悪いです。ベッドフレームの解体、マットレスの引き取れる方。早いお取り引き希望です。厚さ...10～19.9cmサイズ...シングルマットレスの種類...ポケットコイルシモンズビューティーレストのシングルマットレスです。ベッドフレームは、シモンズのではありません。セットで、引取可能な方宜しくお願い致します。



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