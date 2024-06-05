※値下げ中！！未使用です！新築で組み立てたのですが、ダイニングと合わず組み立てただけで新品です。カバーも取り外しが出来、中にプラスで防水シーツも新品で購入したばっかりです。材質]：・張地：布（ポリエステル100%）・背横板：天然木（オーク）ポリウレタン塗装・座ベース：天然木（ラバーウッド）ポリウレタン塗装フレーム：スチール（φ27mm）粉体塗装[カラー]：チャコールグレー、ライトグレー[商品サイズ]：幅120cm×奥行き65cm×高さ70cm（座面高40cm）[梱包サイズ]：1230/695/500[梱包重量]：27kg[生産国]：ベトナム■■仕様・温かみを感じる美しい木目と落ち着いたファブリックの色合いがお部屋に馴染み、リビングでもダイニングでも活躍するソファです。・天然木のオーク材を背板に使用し、座面のベースには天然木のラバーウッドを使用しています。・ソファの背板に別売りのオプションフックとマガジンラックを付けることができます。読みかけの本、新聞紙、帽子やバックなど頻繁に使用する小物の保管場所に使えて便利です。・カバーリング仕様なので、汚れた際は取り外してドライクリーニングが可能です。ファブリック素材を使用しているため、サラッとした肌触りで1年を通してお使いいただけます。・約120cmの横幅は１人でゆったり、2人並んでくつろぐのにちょうどよいサイズのソファです。コンパクトに収まり、お部屋に圧迫感を与えません。※中に防水シーツつき。■その他・耐荷重：160kg



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