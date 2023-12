Mario botta Seconda chair Alias社製 セコンダ

stoop | “SECONDA” Chair by Mario Botta for Alias in Steel stoop | “SECONDA” Chair by Mario Botta for Alias in Steel



Secondachair,Alias,1982ByMariobottaSize:W72×D52xH57cmMaterial:Steel,Polyurethane1982年、建築家マリオ・ボッタによってデザインされたSECONDA(セコンダ)繊細なメタルフレームとボリュームのある円筒型の背もたれが印象的なチェア。真横から見ると、円と長方形と三角形というマリオ・ボッタの得意とする幾何学的な組み合わせでデザインされています。シンプルな構成ながらも遊び心と華やかさが同居したポストモダンを象徴するチェアのひとつです。Alias社製近年、注目度が高まり、都内の有名ヴィンテージショップでは30万を超える額で売買されております。また、国内でも扱うお店はそう多くありません。下記事項に記載のあるコンディションではございますが、かなりお求めやすいと思います。本文、ご一読の上、ご検討頂けると幸いです。宜しくお願いします。\u003c状態・確認事項\u003e1.フレーム再塗装歴あり 海外の前所有者によりリペア(再塗装)が 施されています。2.一部塗装欠け80年代ヴィンテージの為、経年変化等があり 一部塗装欠けがございます。写真7〜8枚目を 参照ください。1と併せ、コンディション等、 気になる方、ヴィンテージ品に理解がない方は ご購入をお控え下さい。 80年代の製品と考えるとコンディションは 決して悪くなく、いい方だと思います。3.ヴィンテージ、中古品であること。 すり替え防止も含め、一切の返品を不可と させて頂きます。予め、ご承知頂きますよう お願いします。いかなる理由があろうと 返品には応じませんので宜しくお願いします。 その他、コンディション等気になる点はお気軽にお問い合わせください。#Seconda#Alias#Mariobotta#postmodern#セコンダ#マリオボッタ#アリアス社#イタリアンヴィンテージ