13862 2人掛けソファ　ハイバック コウテイ2 NITORI

他のお品と合わせて購入はお値引きOK◆直接受け渡し（手渡し）も可東大阪市倉庫で直接引き取りOK！送料分お値引きいたします！関西は自社配送も可能です お問合せください^^※大型商品やガラスを含む製品は発送方法を事前確認する必要があります購入前にコメントにて確認をお願いいたします※離島や北海道、沖縄県への配送の場合、料金確認が必要ですお問合せなく購入されてキャンセルの場合は、お客様の間違いとして処理させていただきますのでご了承ください他、商品はこちらからご覧ください↓↓#リサイクル半蔵他、ソファはこちらからご覧ください↓↓#半蔵ソファ#半蔵家具■■■■■■■■■■■■■■■■関西のみ特典（大型家具・家電を購入の方へ）・【安心の30日保証付】（冷蔵庫・洗濯機のみ）・【最短翌日受け取り】・【設置サービス】※簡易清掃、動作確認後の発送です！■■■■■■■■■■■■■■■■★★★商品詳細★★★〇2人掛けソファ ハイバックコウテイ2【NITORI】(商品番号：13862)型番：年式：カラー：クリーム系完成サイズ(mm)：幅1290奥行850高さ940※特に目立った汚れ等なし 全体的に状態良 脚ありAmazon中古相場・・・売り切れ楽天中古相場・・・売り切れ★★★★★★★★★※注意※説明を確認いただいた後、コメントにお住いの都道府県をお知らせください。■清掃について手洗い抗菌洗浄をご希望の場合は+3,000円～で承ります。取引メッセージからお知らせください。■設置後の保証配達日より30日間の保証を設けています。（自社配送エリア内冷蔵庫・洗濯機のみ）万が一不良が見つかった場合は、同等の商品と交換対応になります。返金対応は行っておりません。・テレビ・電子レンジ・洗濯機ラック・電気ケトル・チェスト・タンス・シューズラック・炊飯器・掃除機他どれでもセットの場合はお値引きさせて頂きます。コメントからご相談ください。



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