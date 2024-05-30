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10月14日までのまでの出品となりますのでご了承ください。大きめの１人掛けソファになります。お色はグレーです。家具屋さんで11万円で購入しました。2年間位使用しました。およそ縦80cmおよそ横74cmおよそ高さ71cm一番長いところで測っています中古品になりますので細かいことが気になる方はご遠慮ください。後ろの部分が棚にあたっていたクセがあります。脚の部分が剥げている所があります。写真でご確認ください。送料込みですので北海道、沖縄、離島の方はコメントください。