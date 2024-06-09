鬼のこロックグラス２個セット

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最終値下げです(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)古谷のぞみ作鬼のこロックグラス２個セットです。種類...ロックグラス素材...ガラスサイズ...小（直径：～17.9cm）形状...丸 口径:約9cm 高さ:約9.2cmほぼ鑑賞用として飾っていたので、スレやヒビもあるません。グラスの下の部分は、鬼の金棒をイメージしているそうです。ボコボコしてますが、妙に手にしっくりします。夜の暑さがそろそろ終わりのようで、ちょっと秋めいてきた夜にジンワリと、ロックでカンパイしてはいかがですか？