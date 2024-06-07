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ローストランド FOKUSシリーズ 中皿 3枚 スウェーデン Rorstrand
商品番号 Y16974877591
商品名

ローストランド FOKUSシリーズ 中皿 3枚 スウェーデン Rorstrand
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径２４ｃｍワンプレートの食事に最適です。昔からある飽きのこない定番モデルです。使用感は軽度です。ローストランドの別のモデルも出しています。ローストランドFOKUSシリーズ中皿三枚ワンプレートに最適スウェーデン製Rorstrand北欧陶磁器
http://narcologia.ru/goods/reproduce902855.html
http://narcologia.ru/goods/conception674757.html
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