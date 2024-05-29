4人掛け収納付きオットマン付きファブリック肘掛け木脚外し可能背もたれ着脱可ソファ

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・梱包数2・梱包サイズ梱包1：103*71*45cm梱包2：104*71*59cm・重量（N.W.）梱包1：39kg梱包2：25kg・重量（G.W.）梱包1：41kg梱包2：26kg組立品/完成品：組立品(背もたれ、肘掛け、脚のみ)商品仕様素材：クッション材：ウレタンフォーム、ウェービングベルト、シリコンフィル張り材：ポリエステル構造部材：木材脚：ブナサイズ：二人掛けソファー：220*72*82cm（肘掛け、木脚を含み）オットマン：51*51*42cm（木脚を含み）おすすめのポイント：1.たくさん収納できるソファーとオットマン2.背部までスッキリとした外観。3.取り外し可能の木脚付き、脚なしで利用可能4.座席は弾力性、座り心地に優れた高品質のスポンジを採用5.自由自在に組み合わせ5.肘掛け、脚、背もたれは取外し可能6.組み合わせ自由度が高いセパレート式ソファ本体商品の説明豊富な収納力ソファー，オットマンとも超大きい収納スペース付き。布団、オモチャなどの生活用品を簡単に収納できます。ブナ無垢材の木脚付き、脚なしで利用可能取り外し可能なブナ材製の木脚付き、女子一人でも簡単に組み立てられます。脚なしでも利用可能なので、ご都合によりご利用いただけます。座り心はよい座席座席は高品質のスポンジを採用され、弾力性、座り心に優れています。ちょうどいい硬めで安定性もあります。長く座ってもお体の負担になりません。座席の張地は100％ポリエステルなので柔らかくて肌に優しいです。毛玉もなりにきぃです。高さ15㎝の木脚付き木脚の長さは15㎝なのでほとんどのロボット掃除機は対応できます。ソファー座面下の掃除は楽です。木脚なしで利用の場合には、床から1.5㎝の高さです。