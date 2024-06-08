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- 【ファイナル超特価】ニトリ製 ハイバックソファー二人掛け
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商品詳細
【ファイナルお値下げ】ニトリにて購入のハイバックソファーです。2017年に購入しましたが、不要となったため出品します。購入金額は39800円だったと思います。特にクッションのへたりは気にならないレベルです。送料込の格安での出品です。ハイバックなので、ゆっくりくつろいでいただけると思います。脚付きなので、Roombaなども問題なくお使いいただけますよ！！ほぼ送料の超特価です！！！テイスト···シンプル・ベーシックカラー···レッド主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/troupe674511.html
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