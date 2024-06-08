ソファー 2人掛け 肘付き 天然木脚 簡単組み立て ファブリック【ピンク】

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素材：本体枠\u0026脚:天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル、Sバネ商品サイズ：幅108×奥行63×高さ68cm梱包個口：1梱包サイズ：90*46*34.5cm重量（Netweight）：16.3kg重量（Grossweight）：19kg組立品/完成品：組立品アピール情報：さらりと気持ちいいファブリック適度な硬さ、心地よい弾力広々どっしり、余裕の構造デザインと高級感にこだわったソファ細かいところでもこだわりさらりと気持ちいいファブリックお部屋に溶け込むデザインと使い易いシンプルな構造で、これから新生活を始める一人暮らしの方、カップルの方の生活スタイルにオススメのテーブルです。適度な硬さ、心地よい弾力年中さらりと気持ちいいファブリック。毎日使うものなので、耐久性にもこだわりました。しっかりとした糸を丁寧に折り合わせた、長く快適にお使いいただける作りになっています。広々どっしり、余裕の構造空間にゆとりを持たせるコンパクトソファ。限られたスペースでも無理なく置けるから、ひとり暮らしにもおすすめ。デザインと高級感にこだわったソファリビングで使いやすいハイタイプと、低い位置でリラックスして使えるロータイプ。ムードを引き立てる天然木の脚をクルクルと回すだけの簡単取り付け式なので、気軽に2つのスタイルが楽しめます。細かいところでもこだわり1.三層構造こだわりの三層構造で、たっぷりのウレタンで身体をしっかり支え、包み込む。2.ハイタイプ脚クルクルと回すだけの簡単取り付けハイタイプ脚、脚裏にはクッション性の高い緩衝材をお付けしました。フローリングなどの床を傷つけにくいです。3.ロータイプ脚付き脚部を取り外してロータイプのソファとしても使用可能。気軽に2つのスタイルが楽しめます。4.背もたれと本体を合わせる金属連結大切な接続部は大きく金具でガッチリと留められます。安定感が格段的にアップします。