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- TIFFANY\u0026Co. 5thアベニュープレート
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商品詳細
直径19cmプレート2枚セット箱付きです。祝いごとのお返しで頂きました。新品未使用です。写真撮影の為、開けました。箱の状態は良い方だと思いますが、底に少し汚れがあります。写真参照して下さい。ペット、喫煙者はおりません。
http://narcologia.ru/goods/scissoring309796.html
http://narcologia.ru/goods/diamond263758.html
http://narcologia.ru/goods/message103327.html
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