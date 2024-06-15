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J.Michael ポケットホルン
商品番号 P44422344317
商品名

J.Michael ポケットホルン
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 12,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケットホルンほぼ未使用です。写真の通り、可動部に問題はありません。メンテナンス用に、YAMAHAのロータリオイル、レバーオイル、ロータースピンドルオイル、スライドグリース(若干使用済み)をお付けします
http://narcologia.ru/goods/sucrose325240.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant650882.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate270348.html
Jマイケル ポケットホルン PFH-500
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Jマイケル ポケットホルン PFH-500
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Jマイケル ポケットホルン PFH-500
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