  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
商品番号 B81477479123
商品名

PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
ブランド名 カッシーナ
特別価格 税込 17,760 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

最終値下。送料込みです。pastoe社のKM06ワイヤースツール(正規復刻版)です。1枚目のクッションは添付品ではなく、スツールのみの販売ですのでご注意ください。カラーは赤色、落ち着いた赤色のため悪目立ちせずかっこいいです。使用感はほとんどなく、目立った傷等もございません。サイズは、座面幅450　高さ740　座面高さ620mmとなります。定価は8万円前後だと思います。直接引取も歓迎ですのでご検討ください。発送はらくらく家財便のBランクを予定しております。ケース・ブラークマンが1958年にデザインをしたワイヤーチェアコレクションです。オランダのパストー社から発売をされましたが、その後製造を修了し、同じくパストー社より2011年より正規復刻製造されました。ケース・ブラークマンは40年代後半から50年代にアメリカのハーマンミラー社で働き、イームズ夫妻の仕事に影響を受けました。パストー社に戻ってから自身のデザインとしてこのワイヤーチェアをデザインしました。イームズ夫妻のフィロソフィーを感じる近代彫刻のような装いが魅力的です。#ケースブラークマン#ハーマンミラー#イームズ#HermanMiller#pastoe#CeesBraakman#eames#vitra#ヤマギワ#パストー#カッシーナ#Kartell#アルフレックス#knoll#フリソクラマー#martinvisser#ミッドセンチュリー#ディーターラムス#vitsoe
http://narcologia.ru/goods/injure4167.html
http://narcologia.ru/goods/seamless527929.html
http://narcologia.ru/goods/unusable919174.html
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール 【日本限定モデル ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
日本未入荷 PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール ad-naturam.fr
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
日本未入荷 PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール ad-naturam.fr
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
おしゃれ】 PASTOE 一枚板 KM06 mpexsolutions.com STOOL Cees ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
日本未入荷 PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール ad-naturam.fr
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
おしゃれ】 PASTOE 一枚板 KM06 mpexsolutions.com STOOL Cees ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
日本未入荷 PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール ad-naturam.fr
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
速くおよび自由な ヴィンテージ 秋田木工 kenmochiスタッキングツール ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
おしゃれ】 PASTOE 一枚板 KM06 mpexsolutions.com STOOL Cees ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
秋田木工 剣持勇 スタッキング スツール 美品 AKITA MOKKO 【送料込 ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
日本未入荷 PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール ad-naturam.fr
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
プランター 旧商品 (正規品) サンワショッピング - 通販 - PayPay ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
☆日本の職人技☆ HAY リボルバー カウンターチェア バースツール ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
セール価格公式 artek www スツール60 - ミナペルホネン スツール 2002 ...
PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール
オンライン限定商品】 ヴィンテージ スツール アイアンチェア ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru