PASTOE KM06 STOOL Cees Braakman ハイスツール

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最終値下。送料込みです。pastoe社のKM06ワイヤースツール(正規復刻版)です。1枚目のクッションは添付品ではなく、スツールのみの販売ですのでご注意ください。カラーは赤色、落ち着いた赤色のため悪目立ちせずかっこいいです。使用感はほとんどなく、目立った傷等もございません。サイズは、座面幅450 高さ740 座面高さ620mmとなります。定価は8万円前後だと思います。直接引取も歓迎ですのでご検討ください。発送はらくらく家財便のBランクを予定しております。ケース・ブラークマンが1958年にデザインをしたワイヤーチェアコレクションです。オランダのパストー社から発売をされましたが、その後製造を修了し、同じくパストー社より2011年より正規復刻製造されました。ケース・ブラークマンは40年代後半から50年代にアメリカのハーマンミラー社で働き、イームズ夫妻の仕事に影響を受けました。パストー社に戻ってから自身のデザインとしてこのワイヤーチェアをデザインしました。イームズ夫妻のフィロソフィーを感じる近代彫刻のような装いが魅力的です。#ケースブラークマン#ハーマンミラー#イームズ#HermanMiller#pastoe#CeesBraakman#eames#vitra#ヤマギワ#パストー#カッシーナ#Kartell#アルフレックス#knoll#フリソクラマー#martinvisser#ミッドセンチュリー#ディーターラムス#vitsoe