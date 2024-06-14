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B'z Pleasure 2008 GLORY DAYS ツアー Tシャツ
商品番号 Y57242254882
商品名

B'z Pleasure 2008 GLORY DAYS ツアー Tシャツ
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当時購入より未開封の新品未使用品です．サイズはMサイズ．今年のPleasure2023にいかがでしょうか．人気グループ···B'z
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