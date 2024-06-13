【エリア内送料無料】カビゴン　カバーが洗えるビーズクッション　GM878

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※埼玉県朝霞市に取りに来て頂ける方は更に￥1000お引きできます。☆現地での現物確認も大歓迎です♪・状態：何度か座って後は飾っていました。多少の使用感ございますが目立った傷や汚れ、破れなどの致命的なダメージなどはございません。3箇所ほどマジックペンがちょいと付いたような後ございます。ただカバーは洗えるタイプになりますのでご安心ください。※その他写真などでは伝わり切れない使用感などある場合がございますので中古品にご理解頂けます方のみご検討ください。◎サイズ 素人採寸ですので多少のミスご了承ください約幅89×76.5×61.5(cm)【当方の出品物が一覧で見れます♪】#ケイの家具-----【送料無料エリア】-----【東京都】・練馬区・板橋区・清瀬市【埼玉県】新座市・朝霞市・和光市・志木市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・川越市・所沢市・戸田市・蕨市・上尾市・さいたま市(岩槻区以外)-----【その他のエリア】-----埼玉県朝霞市へ取りに来ていただく(￥1000引き)もしくはメルカリ便にて発送も可能です。(250サイズ￥7600)がプラスとなります。ご希望の方はコメントください。-----【注意事項】-----※事前に搬入経路・設置場所の確保をお願い致します。サイズ分スペースがあっても、搬入が難しい場合がございますので余裕をもってご用意ください。〖当方配達の方〗※2階以上で階段作業がある場合は￥1100～(階数分)がプラスとなります。(1階までの配達、およびご自身で運ばれる場合はプラスの料金はかかりません。)★その他お気軽にメッセージよりお問い合わせください★