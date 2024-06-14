batking ウクレレ エレキ 本体のみ レア 希少 動作確認済み

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即購入大歓迎^_^メーカー：batking型番(商品名)：batkingウクレレエレキ本体のみレア希少動作確認済みご覧いただきありがとうございます!◆商品の状態◆中古商品ですが、使用感少なく特に目立った傷や汚れはありません画像を見てご判断願います◆メンテナンス項目◆動作確認済み！簡易清掃済み！◆付属品◆本体のみです。★商品説明★エレキギターのように、アンプを通して大音量で演奏できるウクレレです。通常のウクレレとは異なり、エレキウクレレには弦の振動を拾って電気信号に変える、マイク（集音）のような役割を持つピックアップが取り付けられています。#良質で格安の楽器はこちら(^^)/※万が一、商品説明にない不備があれば、到着後受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、キズ、擦れなどある場合がございます。画像をよく見て入札してください。また、商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方の入札はお断りします。※プチプチ等に包んで発送いたします。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます!#キラリリショップの商品をご覧いただきありがとうございました！良質で格安の楽器商品番号：841SKU：841_7_30_6000_12800アクセサリー・パーツ...その他