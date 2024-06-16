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新品 最安値 送料無料 ☆ ふわふわモコモコ リクライニング ソファベッド ye
商品番号 P32097424822
商品名

新品 最安値 送料無料 ☆ ふわふわモコモコ リクライニング ソファベッド ye
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 9,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

早い者勝ち！在庫限りセール！送料無料！(北海道,沖縄,離島は別途見積もり離島配送不可地域あり事前にコメントお願いします)ふわふわモコモコの大人気カウチソファになります！ボリュームたっぷりの厚み約26cm！ウレタンチップたっぷりでふかふか！背もたれは5段階のリクライニングができフラットにして横になっていただくことが可能です！ソファベッドやカウチソファとしてお使い下さい！安心の日本製ですので安心してお使いいただけます！ニトリやイケア無印良品などでお探しの方にも是非！☆商品名ふわふわモコモコリクライニングソファ3100001491381カラーイエロー(1枚目画像のお色)サイズ幅約140cm×奥行き約75～105(座面奥行き43)cm×高さ約26～55(座面高26)cm☆気になることなどございましたらコメント欄よりお気軽にご連絡下さい！！その他のカラー希望の際は事前にコメントお願いします！ピンクレッドイエローブルーブラックその他シングルベッドセミダブルベッドダブルベッドローソファデスクチェア布団収納ゲーミングチェア食器棚テレビ台フロアソファレンジ台本棚ソファベッド椅子ブックシェルフイスディスプレイラックなど色々出品しておりますよろしければ他出品商品もご覧下さい！☆発送の詳細ご購入お支払い確認などで約4-6日で発送可能(土日祝除く)発送時期などにより発送地域が異なります注意事項初期不良の場合はお届け後3日以内に限り返品交換対応可能です。到着後、破損不良などないかお確かめ下さい。配送時の梱包のまま交換お願いします。組立てた状態や、梱包材が無い場合でのお引取りはできませんのでご注意下さい。(配送業者が梱包していないと引き取り不可のため)画像はメルカリの画像サイズに編集やサイズ共用などもございますので本文のサイズをご参考にお願いします。落札者様都合によるイメージ違いなどは返品やキャンセルなどお受けできません。ご購入後は24時間以内にご入金よろしくお願いします。その他注意事項などもプロフィールに記載いたしますのでご確認お願いします
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