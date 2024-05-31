新品未使用　有田焼　弥右衛門　大鉢　深鉢　白磁　花鳥錦絵　金彩　菓子鉢　縁起物

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東京国立博物館 - コレクション コレクション一覧 名品ギャラリー 館蔵 ...

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用 有田焼 弥右衛門 大鉢 深鉢 白磁 花鳥錦絵 金彩 菓子鉢 縁起物です。【サイズ】直径約20.5cm・高さ約.58cm【状態】新品未使用（自宅保管敏感）【詳細説明】アンティーク・昭和レトロ・ヴィンテージ感があります。素敵なデザインと綺麗な色合いが上品です。和食の盛り付けにはもちろんですが飾り皿としても映えると思います。【傷や劣化について】箱に入れて大切に保管していました。特記すべき傷等はありません。素人のため小さな見落としはご了承ください。深皿大鉢大皿盛り皿盛鉢深鉢和食器和柄