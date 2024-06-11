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書道　花文透かし　筆筒　作家物
商品番号 P38176559790
商品名

書道　花文透かし　筆筒　作家物
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

作家物の、花文透かし筆筒です。箱が見当たりません。新品未使用、自宅保管品です。画像をご参照下さいませ。
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