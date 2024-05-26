マニカラン水晶クラスター

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高品質のマニカラン水晶クラスターが入荷しました。マニカラン水晶はヒマラヤ水晶の中でもっとも良質なエネルギーを持っていると言われています。マニカラン村はパールヴァティ渓谷の中心部に位置する標高1700mの村。硫黄の匂いと共に湧き上がる湯けむりが見られる温泉地でもあります。土壌に含まれる鉄分の影響によって薄っすらと赤やピンクがかかった色合いが特徴です。大きさ 約10.44mm✖️77.9mm重さ 423g天然石のため、ナチュラルな内包物、傷クラック、小さな穴やかけなどそれぞれに個性が見られる場合がございます。自然な色味になるように撮影を心がけておりますが、環境により色味が異なって見えることがあります。イメージと違う、効果を感じないなどお客様の都合での返品、キャンセルは承っておりませんのでご了承下さい。