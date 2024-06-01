幸運を呼ぶ　HEREND 　フクロウ　２羽セット　置物

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ご覧頂きありがとうございます。幸せを呼ぶヘレンドのフクロウです！ピンクとブルーの2羽セットです。箱付きですが箱には経年劣化による汚れがございます。高さ 4.8cm幅 2.5cmーーーーーーーーーーーHERENDヘレンド1826年、ハンガリーのヘレンド村で誕生した陶磁器ブランド。ハプスブルク家の庇護の下、王妃エリザベートや英国のヴィクトリア女王など、ヨーロッパ各国の王侯貴族を魅了していきました。現在においても手造り手描きの伝統を守り続けているブランドです。ヘレンドHEREND陶磁器小物入れ蓋付き緑、白、金ミミズクフクロウ梟※自宅保管の品です。目立つ傷などはございません。あくまでもUSEDですのでご理解頂ける方にお譲りしたいです。※神経質な方はご遠慮くださいませ。#ヘレンド#HEREND#フクロウ#ミミズク